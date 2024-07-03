Социолог Шатилов: Запад может использовать премьера Венгрии Орбана как «доброго следователя» для России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Свое мнение по этому поводу высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
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