Социолог Шатилов: Запад может использовать премьера Венгрии Орбана как «доброго следователя» для России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Свое мнение по этому поводу высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, сообщил сайт телеканала «Звезда».