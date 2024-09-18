Разделка «русского медведя»: Крым и Донбасс — Украине, Сахалин и Курилы — Японии, Тува пусть пока побудет Тувой

Вялая реакция Москвы на оккупацию Украиной части Курской области убедила наших врагов, что Россия скорее погибнет, чем решится на использование ядерного оружия Пока Москва теряется в догадках на каких рубежах, чем и на каких условиях завершится наша военная спецоперация на Украине, на Западе уже активно принялись делить шкуру неубитого до сих пор «русского медведя».