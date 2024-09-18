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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • лина любимцева
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Разделка «русского медведя»: Крым и Донбасс — Украине, Сахалин и Курилы — Японии, Тува пусть пока побудет Тувой

Разделка «русского медведя»: Крым и Донбасс — Украине, Сахалин и Курилы — Японии, Тува пусть пока побудет Тувой

Вялая реакция Москвы на оккупацию Украиной части Курской области убедила наших врагов, что Россия скорее погибнет, чем решится на использование ядерного оружия Пока Москва теряется в догадках на каких рубежах, чем и на каких условиях завершится наша военная спецоперация на Украине, на Западе уже активно принялись делить шкуру неубитого до сих пор «русского медведя».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Статья  грязная, провокационная, явно антироссийская с восхваление  подонков  из ВШЭ.
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Караванов прав, пока у нас красные линии, нас перестали воспринимать серьезно.
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5 час.
ТГ
Татьяна Гусева
А кто статью написал?
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4 час.

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