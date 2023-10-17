Ученые нашли удивительное применение шарикам для пинг-понга

Исследователи уверяют: это очень хороший звукоизолирующий материал. Новое исследование доказывает, что если вас беспокоят низкочастотные городские звуки (например, уличное движение, самолеты и другие шумы города), то скромный мячик для пинг-понга – недорогой способ их заглушить.
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