Ученые нашли удивительное применение шарикам для пинг-понга

Исследователи уверяют: это очень хороший звукоизолирующий материал. Новое исследование доказывает, что если вас беспокоят низкочастотные городские звуки (например, уличное движение, самолеты и другие шумы города), то скромный мячик для пинг-понга – недорогой способ их заглушить.