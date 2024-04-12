Тренд или диагноз? Что такое интернет-синдромы и кто от них страдает

В последнее время в медиа всё чаще упоминаются некие «интернет-синдромы». Вы наверняка слышали о синдроме самозванца, синдроме Мюнхгаузена, синдроме дефицита внимания и прочих расстройствах, влияющих на наше физическое и ментальное благополучие.
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