В ЦБ рассказали о современной схеме мошенничества

В Центробанке рассказали о новом способе вымогательства денег через звонки. Как сообщает РИА Новости, развитие современных технологий помогает не только обычным гражданам, но и недобросовестным людям, спешащим нажиться за счет честных работников.
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