Афера на миллионы леев: что предлагали мошенники пожилым людям

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью INI и Управления уголовного преследования совместно с прокурорами PCCOCS задержали четырех мужчин и одну женщину, которые обманным путем лишили порядка 7 миллионов леев многих пожилых людей, которых заманили предложением «инвестировать» в криптовалюты.