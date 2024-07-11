Она родилась в Париже. Отец — француз, известный математик, профессор Сорбонны. Мать — испанка, филолог.
Необычная судьба удивительной женщины. Я потрясена…
Комментарии
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Ирина Быкова
Спасибо автору - Зое за статью и светлую память о Вере. Настоящем Человеке.
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15 час.
Элеонора Коган
ДА, УНИКАЛЬНАЯ БЫЛА ЖЕНЩИНА!!!ДАР БОЖИЙ, ТАЛАНТ!!!!СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!!!!
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15 час.
Ингерман Ланская
сволочной прОклятый всем Человечеством камуно-фашистский режим
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9 час.
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