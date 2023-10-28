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Сийярто: Венгрия может не согласиться с 12-м пакетом санкций ЕС

Сийярто: Венгрия может не согласиться с 12-м пакетом санкций ЕС

Венгрия не даст согласие на принятие 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации в том случае, что экономические ограничения окажутся противоречивыми для национальных интересов Будапешта.

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