Сийярто: Венгрия может не согласиться с 12-м пакетом санкций ЕС

Венгрия не даст согласие на принятие 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации в том случае, что экономические ограничения окажутся противоречивыми для национальных интересов Будапешта.
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