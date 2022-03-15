Президент «Барыса»: «Наверное, Асетов – главный герой команды в сезоне»

Президент «Барыса» Борис Иванищев ответил на вопросы о ключевых игроках сезона. – Главный герой? – Наверное, Асетов.

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