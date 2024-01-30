Роковая ошибка: каковы могут быть последствия засекреченной операции Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец не сумел остановить волну опасных слухов. Кейт Миддлтон напрасно скрывает свою болезнь LEGION-MEDIAКак стало известно вчера, Кейт Миддлтон была выписана из госпиталя и вернулась к себе домой в свой виндзорский коттедж — Adelaida Cottage.
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