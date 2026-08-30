Месси забил четыре гола за «Интер Майами», победив 7:1

Лионель Месси забил четыре мяча за «Интер Майами», приведя команду к рекордной победе 7:1 над «Монреалем».
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