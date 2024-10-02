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Ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни

Ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни

Органическое соединение, играющее важную роль в процессе зарождения жизни, в условиях, приближенных к космическим, впервые синтезировали ученые Самарского университета в составе международного коллектива.

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