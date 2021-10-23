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ВИДЕО: Емельяненко поразил своим нокаутом американца на шоу Bellator в Москве

ВИДЕО: Емельяненко поразил своим нокаутом американца на шоу Bellator в Москве

Емельяненко поразил своим нокаутом американца на шоу Bellator в Москве Глеб ЖуковРоссийский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко поразил аудиторию своим нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.

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