ВИДЕО: Емельяненко поразил своим нокаутом американца на шоу Bellator в Москве

Емельяненко поразил своим нокаутом американца на шоу Bellator в Москве Глеб ЖуковРоссийский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко поразил аудиторию своим нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.