Federal Judge Blocks New York From Enforcing $75 Billion Climate Superfund Law Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, A federal judge ruled on Monday that New York cannot enforce a 2024 state law that sought to impose an estimated $75 billion in charges on carbon-emitting companies for allegedly causing climate damage between 2000 and 2018.
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