Паспорта благоустройства внедряют в Алматы: кто и за что отвечает

В южной столице паспортизации подлежат более пяти тысяч предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Алматы началась паспортизация городских объектов в рамках программы «Таза Қазақстан» и новых правил благоустройства.
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