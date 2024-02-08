Боец Ниязмулин защитил склад с боеприпасами от дрона-камикадзе ВСУ

Рядовой Ниязмулин, находясь на наблюдательном посту, обнаружил украинский дрон-камикадзе, направлявшийся в сторону полевого склада, где проводилась разгрузка боеприпасов и оборудования в места их хранения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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