Экономист Хазанов: Трамп хочет решить проблему госдолга с помощью крипты

Президент США Дональд Трамп ищет пути решения проблемы растущего государственного долга страны с помощью криптовалют, однако его оптимизм может оказаться неоправданным из-за высокой степени риска, связанного с этими активами, отметил независимый эксперт Леонид Хазанов в интервью РИА Новости.
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