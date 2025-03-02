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Аргументы и Факты

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Экономист Хазанов: Трамп хочет решить проблему госдолга с помощью крипты

Экономист Хазанов: Трамп хочет решить проблему госдолга с помощью крипты

Президент США Дональд Трамп ищет пути решения проблемы растущего государственного долга страны с помощью криптовалют, однако его оптимизм может оказаться неоправданным из-за высокой степени риска, связанного с этими активами, отметил независимый эксперт Леонид Хазанов в интервью РИА Новости.

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