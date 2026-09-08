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Царьград

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"Ты трус и предатель": Последнее, что сказала Пугачёва композитору Резнику

"Ты трус и предатель": Последнее, что сказала Пугачёва композитору Резнику

Поэт-песенник Илья Резник впервые публично рассказал о разрыве с Аллой Пугачёвой.Как выяснилось, он долгие годы стыдился поведения певицы — её сценических выходок, резких интервью и пренебрежительного отношения к людям.

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