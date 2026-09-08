"Ты трус и предатель": Последнее, что сказала Пугачёва композитору Резнику

Поэт-песенник Илья Резник впервые публично рассказал о разрыве с Аллой Пугачёвой.Как выяснилось, он долгие годы стыдился поведения певицы — её сценических выходок, резких интервью и пренебрежительного отношения к людям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Две смерти в деле...
- ИС Дени Байсарова от...
- В Туапсе сносят д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым