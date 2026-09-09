Шоу-бизнес: Почему Саксаганская почти 50 лет остаётся с Алексеем Учителем, хотя у него Пересильд, студентка, 3 детей: Как любовь стала бизнес-тандемом

Алексей Учитель. На дворе 2026 год, а его официальному браку скоро полвека. У известного режиссера подрастают внебрачные дети, в прессе периодически обсуждают его новых молодых избранниц, а Кира Саксаганская по-прежнему остаётся рядом с ним.