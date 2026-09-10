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Регионы России

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Intel увеличила долю на рынке процессоров в продажах Amazon

Intel увеличила долю на рынке процессоров в продажах Amazon

Несколько месяцев назад доля Intel составляла около 10%, что свидетельствует о существенном росте спроса на продукцию компании.

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