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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монтрез Харрелл провел просмотр в G-лиге в надежде вернуться в НБА

Бывший центровой НБА Монтрез Харрелл провел просмотр и принял участие в тренировках фарм-клуба «Рокетс» в G-лиге.

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