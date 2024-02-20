Как понять, что вас заблокировали в WhatsApp*?. Как это выглядит и что видит заблокированный

В статье вы обнаружите все признаки, на которые нужно обратить внимание. Если все они присутствуют, то скорее всего вы были заблокированы\u000D\u000AЕсли пользователь WhatsApp* внесет кого-нибудь в черный список, внесенный не узнает об этом явно.