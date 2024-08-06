Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Арестович об основах украинской политики: Сбл*дануть, обмануть и бежать к большому дяде жаловаться

Арестович об основах украинской политики: Сбл*дануть, обмануть и бежать к большому дяде жаловаться

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что украинские власти врут гражданам, утверждая, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя договариваться, так как он якобы не соблюдает взятые на себя обязательства.

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Комментарии
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Вик Норд
Ледоруб по ночам снится...
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11 час.
Вера Ванидовская
Ничего ему не снится. Денег наворовано, сидит в Америке и переобулся.  Там Латынина в ступоре была от его заявлений.
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11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кстати он тоже претендует на трон???? Та он лучше чем Кличко. Говорят есть негласная установка Кличко в плен не брать. От него один хрен ничего не добьёшси?
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10 час.

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