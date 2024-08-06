Арестович об основах украинской политики: Сбл*дануть, обмануть и бежать к большому дяде жаловаться

Ничего ему не снится. Денег наворовано, сидит в Америке и переобулся. Там Латынина в ступоре была от его заявлений.

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Кстати он тоже претендует на трон???? Та он лучше чем Кличко. Говорят есть негласная установка Кличко в плен не брать. От него один хрен ничего не добьёшси?