Арестович об основах украинской политики: Сбл*дануть, обмануть и бежать к большому дяде жаловаться

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что украинские власти врут гражданам, утверждая, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя договариваться, так как он якобы не соблюдает взятые на себя обязательства.
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