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Коммунальщики ЯНАО завершили подготовку инфраструктуры ЖКХ к сезону отопления

Коммунальщики ЯНАО завершили подготовку инфраструктуры ЖКХ к сезону отопления

За лето на Ямале отремонтировали 218 котельных, 102 центральных тепловых пункта и 96 водозаборов. Теперь коммунальная инфраструктура округа полностью готова к отопительному периоду, сообщил директор департамента энергетики и коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

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