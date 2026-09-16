Коммунальщики ЯНАО завершили подготовку инфраструктуры ЖКХ к сезону отопления

За лето на Ямале отремонтировали 218 котельных, 102 центральных тепловых пункта и 96 водозаборов. Теперь коммунальная инфраструктура округа полностью готова к отопительному периоду, сообщил директор департамента энергетики и коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.