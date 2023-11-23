НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Ротенберг о том, что на арене СКА холодно: «Обращаюсь ко всем – выделяйте электричество, нужна фильтрация воды. Не будет хорошего льда – не будет хоккея. Невозможно играть на асфальте»

СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Многие заметили, что на арене непривычно холодно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх