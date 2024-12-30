Ильхам Алиев: самолет AZAL был сбит средствами РЭБ в России

По предварительным данным, самолет самолет AZAL был сбит над территорией России, предположительно, средствами радиоэлектронной борьбы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря в интервью телеканалу AzTV.
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