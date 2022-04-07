Гюнтер Штайнер: «У «Хааса» нет запасных шасси в Австралии – старое шасси Шумахера восстановят к Имоле»

Гюнтер Штайнер заявил, что у «Хааса» нет запасных шасси на Гран-при Австралии. В квалификации в Саудовской Аравии Мик Шумахер попал в серьезную аварию, из-за которой не выступил в гонке.

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