«Рубин» с отсылкой к посту «Зенита» поздравил «Краснодар» с чемпионством: «Сегодня произошло знаковое событие в нашем футболе! Будем теперь жить по новому!!! Дюпин – чемпион!»

Ранее на сайте петербуржцев появилась публикация с поздравлением «Краснодара» с победой в чемпионате России: «Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!! «Зенит» – чемпион!» «Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством! Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем теперь жить по новому!!! Дюпин – чемпион!» – говорится в посте телеграм-канала «Рубина», где сохранены стиль и ошибки поста «Зенита».