«Рубин» с отсылкой к посту «Зенита» поздравил «Краснодар» с чемпионством: «Сегодня произошло знаковое событие в нашем футболе! Будем теперь жить по новому!!! Дюпин – чемпион!»

Ранее на сайте петербуржцев появилась публикация с поздравлением «Краснодара» с победой в чемпионате России: «Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!! «Зенит» – чемпион!» «Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством! Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем теперь жить по новому!!! Дюпин – чемпион!» – говорится в посте телеграм-канала «Рубина», где сохранены стиль и ошибки поста «Зенита».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев о словах Ирбе про недопуск России: «Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. В Прибалтике треть населения осталась, все разбежались»
- Юров о допуске России: «Не так принципиально, под каким флагом мы будем выступать – своим или нейтральным. Все знают, какую мы страну представляем»
- Задоров подарил Шевчуку джерси: «Юрий Юлианович теперь фанат «Бостона». Спасибо за эмоции, «ДДТ»
Свежие комментарии