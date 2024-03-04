Эндокринолог Таныгина: оземпик и его отечественные аналоги помогают не всем

Сегодня для борьбы с ожирением используют препарат для лечения больных диабетом 2-го типа — оземпик. В прошлом году популярный препарат ушел с российского рынка, но его место быстро было занято отечественными аналогами — семавиком и квинсентой.
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