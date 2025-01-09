Кен Левин не ожидал, что Take-Two закроет Irrational Games после Bioshock Infinite В новом выпуск...

Кен Левин не ожидал, что Take-Two закроет Irrational Games после Bioshock InfiniteВ новом выпуске журнала Edge было опубликовано интервью с Кеном Левином, отцом серии Bioshock, в настоящее время занятым разработкой своей следующей игры Judas.
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