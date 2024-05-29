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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Жирков: «Это фэйк, что россиянам много платят, мы получали меньше легионеров»

«Русским игрокам платят не больше, чем бразильцам и другим иностранцам в нашем футболе. Это все фэйк, что россиянам много платят, в наше время мы получали меньше легионеров», – сказал бывший защитник «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Анжи».

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