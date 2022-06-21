Русское слово «друг» – что оно значило на самом деле

Дружина. Другарица (подруга на старинном сербскохорватском). Балтийский драугас (друг). От какого они корня? Как связаны с нашим словом друг? Что обозначает этот самый «друг»? Клятва побратимства у скифов – первый ФРУдершафт на русской земле.