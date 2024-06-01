Умеете ли вы правильно отдыхать ночью? Для молодости и красоты это особенно важно.

﻿﻿Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» (1961В течение дня наша кожа и все тело находятся в напряженном ритме, смиренно переживая наши эмоции, постоянно соприкасаясь с лицом, переходя от одного температурного состояния к другому.