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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Возвращается в гавань? "Слуги народа" возмущены новой политикой Грузии

Возвращается в гавань? "Слуги народа" возмущены новой политикой Грузии

Создается впечатление, что официальный Тбилиси действительно взял курс на Россию. Докладываю соображения.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot; вывело из себя руководителя фракции &quot;Слуга народа&quot; (парламент соседней с нами страны) Давида Арахамию.&quot;                                               А что, Грузия - не самостоятельная страна, что из далёкой страны член в какой-то партии может давать указания, как жить и что делать руководству иного государства? Это что за ара хам, позволяющий такую дерзость? Непорядок это...
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