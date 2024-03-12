Возвращается в гавань? "Слуги народа" возмущены новой политикой Грузии

ВМ

Владимир Минаков

" вывело из себя руководителя фракции "Слуга народа" (парламент соседней с нами страны) Давида Арахамию." А что, Грузия - не самостоятельная страна, что из далёкой страны член в какой-то партии может давать указания, как жить и что делать руководству иного государства? Это что за ара хам, позволяющий такую дерзость? Непорядок это...