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Каждый второй россиянин страдает цифровой зависимостью

Количество людей, зависимых от цифровых технологий, увеличивается. Три года назад 42% россиян признавались, что в той или иной степени зависимы от гаджетов и интернета, в текущем году это число составляет уже 47%.

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