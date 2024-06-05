Каждый второй россиянин страдает цифровой зависимостью

Количество людей, зависимых от цифровых технологий, увеличивается. Три года назад 42% россиян признавались, что в той или иной степени зависимы от гаджетов и интернета, в текущем году это число составляет уже 47%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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