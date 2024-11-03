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Канадская фигуристка предложила свой вариант хамской дискриминации фигуристов из России

Канадская фигуристка предложила свой вариант хамской дискриминации фигуристов из России

Канадская чемпионка мира и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель потребовала в своем аккаунте в соцсети X ужесточить правила для российских атлетов, которые сменили спортивное гражданство.

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