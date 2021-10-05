Круз, Стэйтем, Гослинг и немного Козловского: лучшие боевики 2016 года

В нашей новой подборке море драк и масса экшн-сцен. А еще очень брутальные герои. «13 часов: тайные солдаты Бенгази» (2016) Страна: США, Мальта, МароккоЖанр: боевик, триллер, драма, военный, история «Славные парни» (2016) Страна: США, ВеликобританияЖанр: криминал, комедия, боевик «Механик: воскрешение» (2016) «13 часов: тайные солдаты Бенгази» (2016) Кадр из фильма «13 часов: тайные солдаты Бенгази» КиноПоискСтрана: США, Мальта, Марокко Жанр: боевик, триллер, драма, военный, история Режиссер: Майкл Бэй В ролях: Джон Красински, Джеймс Бэдж Дэйл, Пабло Шрайбер, Дэвид Денман Рейтинг Imdb: 7,3 Рейтинг Кинопоиска: 6,7 Ливия, 2012 год: вооруженные боевики решают «отметить» годовщину громкого теракта с башнями-близнецами нападением на американское посольство.