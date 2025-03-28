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Начислят автоматически. Важная новость для всех, у кого пенсия от 12 000 до 39 000 рублей

Начислят автоматически. Важная новость для всех, у кого пенсия от 12 000 до 39 000 рублей

Пенсионерам напомнили о важном изменении, которое было принято некоторое время назад. Ситуация касается тех, у кого пенсия варьируется в пределах прожиточного минимума, то есть от 12 до 39 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

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