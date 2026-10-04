Гигантский проект министра оплатим мы с вами: А может не надо? Минцифры разработало план по развитию 5G в России.
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