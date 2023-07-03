Военное обозрение

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Воюющий на Артемовском направлении боевик ВСУ рассказал о ситуации на флангах под Берховкой и Клещеевкой

Воюющий на Артемовском направлении боевик ВСУ рассказал о ситуации на флангах под Берховкой и Клещеевкой

В настоящее время российские войска подтягивают свои резервы на Артемовское направление, а украинское контрнаступление на данном участке фронта не продвигается.

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