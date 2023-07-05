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Глава проекта «Парки России» Буторин рассказал, как правильно благоустраивать парки

Глава проекта «Парки России» Буторин рассказал, как правильно благоустраивать парки

Во время благоустройства парковых территорий важно учитывать исторический код местности. Таким мнением поделился эксперт по развитию парковых территорий, основатель и руководитель проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин.

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