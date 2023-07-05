Глава проекта «Парки России» Буторин рассказал, как правильно благоустраивать парки

Во время благоустройства парковых территорий важно учитывать исторический код местности. Таким мнением поделился эксперт по развитию парковых территорий, основатель и руководитель проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин.
Во время благоустройства парковых территорий важно учитывать исторический код местности. Таким мнением поделился эксперт по развитию парковых территорий, основатель и руководитель проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин.
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