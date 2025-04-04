Мошенники начали создавать новые сайты фейковой платежной системы

Мошенники начали запускать фальшивые сайты с системой «Наш платеж», сообщает «Газета.ru». Эти ресурсы появились после блокировки фальшивых сайтов, использовавших неработающий сервис «Росплатеж» для оплаты штрафов и налогов.
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