Комиссия парламента Армении одобрила ратификацию Римского статута

Комиссия по правовым вопросам Национального собрания Армении одобрила ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), соответствующий проект документа включен в повестку пленарного заседания парламента.
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