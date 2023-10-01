Индексация пенсии с 1 октября 2023 года: военные, участники СВО и сотрудники силовых структур получат прибавку к ежемесячным выплатам С 1 октября 2023 года в России произойдет индексация пенсий военным, участникам СВО и сотрудникам силовых структур.
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