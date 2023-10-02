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Русская весна

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Германия выделила очередной пакет военной помощи Украине

Германия выделила очередной пакет военной помощи Украине

Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает в себя: — 14 вездеходов Bandvagn 206, — мостоукладчик Biber, — 2 инженерные машины WiSENT 1 MC, — 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним, — 21 автомобиль для охраны границы, — радиостанции для танков Leopard, — 99 терминалов спутниковой связи, — комплект запчастей к БПЛА Vector, — 20 000 защитных очков, — 239 криптофонов, — почти 33 тысячи боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов, — 1 202 инфузионных насоса (медоборудование).

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