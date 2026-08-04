Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии

Япония ускоренно наращивает военный потенциал и переходит от деклараций к практическим шагам. В частности, об этом говорит испытательный пуск крылатых ракет «Томагавк» с эсминца с системой Aegis в Тихом океане, участие в майских учениях под руководством США, Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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