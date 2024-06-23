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«Эстеван – лучший бразильский игрок после Неймара, но ему надо возмужать». Директор академии «Палмейраса» о 17-летнем новичке «Челси»

«Эстеван – лучший бразильский игрок после Неймара, но ему надо возмужать». Директор академии «Палмейраса» о 17-летнем новичке «Челси»

Вчера лондонский клуб объявил о трансфере 17-летнего бразильского форварда. Игрок присоединится к команде следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.

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