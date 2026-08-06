Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что конфронтационная политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов.
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