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Кулеба: Украине нужно завершить законодательную интеграцию с ЕС ради членства

Кулеба: Украине нужно завершить законодательную интеграцию с ЕС ради членства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для ассоциации страны с Европейским союзом (ЕС) правительству предстоит привести законодательство в соответствие со стандартами союза, после чего формально останется "три шага" к полноправному членству.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
ЕС нужно законодательное закрепление продажи земель Украины коллективному Западу. 52% всей территории Украины уже продали коллективному Западу. Территории вдоль Днепра купили евреи. Значительную часть территории отдали Китаю как компенсацию за Мотор Сич. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : &quot;Это НАША земля!&quot; В Умани служат полицейские из Израиля, а в Днепропетровске расквартированы израильские спецназовцы. В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк из ВСУ. При этом Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями. Слава Украине?
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