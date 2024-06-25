АЗ

Андрей Зарубкин

ЕС нужно законодательное закрепление продажи земель Украины коллективному Западу. 52% всей территории Украины уже продали коллективному Западу. Территории вдоль Днепра купили евреи. Значительную часть территории отдали Китаю как компенсацию за Мотор Сич. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" В Умани служат полицейские из Израиля, а в Днепропетровске расквартированы израильские спецназовцы. В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк из ВСУ. При этом Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями. Слава Украине?