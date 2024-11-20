Боец СВО лишился ноги из-за бюрократии военного госпиталя

Историю одного военнослужащего из города Талица Свердловской области рассказал депутат Госдумы.Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов рассказал общественности, что военнослужащий родом из города Талица (200 км к востоку от Екатеринбурга) лишился ноги из-за бюрократии военного госпиталя.